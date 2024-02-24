更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

賴正鎰：盼透過立法院修法改變民進黨政策

2024/2/24 19:15（2/24 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國全國商業總會主席賴正鎰24日在北京表示，這次台灣選舉結果，國民黨與民眾黨在立法院席次加起來超過半數，盼能透過立法院修法，改變現在民進黨所堅持的一些政策。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年2月24日
中華民國全國商業總會主席賴正鎰24日在北京表示，這次台灣選舉結果，國民黨與民眾黨在立法院席次加起來超過半數，盼能透過立法院修法，改變現在民進黨所堅持的一些政策。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中華民國全國商業總會主席賴正鎰今天在北京表示，這次台灣選舉結果，國民黨與民眾黨在立法院席次加起來超過半數，盼能透過立法院修法，改變現在民進黨所堅持的一些政策。

賴正鎰24日在北京出席中國大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會。他在會中表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在「九二共識」之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動。

賴正鎰並談及這一次的台灣選舉。他說，在選票上，國民黨與民眾黨加起來是60%，民進黨也只有拿到40%。儘管這次國民黨選輸，民進黨繼續執政，但是立法院的席次當中，國民黨取得52席、民眾黨8席，加起來超過半數。立法院是一個非常重要的舞台。

賴正鎰說，他這幾天已經到立法院與立法院長韓國瑜見面溝通。現在可以利用韓國瑜在當院長的機會，能夠將未來的兩岸交流，以及兩岸的相關貿易等，如貨貿與服貿，透過立法院正式修法，來改變現在民進黨所堅持的一些政策。

賴正鎰還說，大家期盼能夠恢復兩岸觀光旅遊，對於政府停止台灣的旅行社組團到大陸感到訝異。同時，也表達希望「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）不要中斷，希望農漁產品能夠銷售到大陸。

全國台企聯榮譽會長丁鯤華則說，兩岸要和平，台海絕對不能發生戰爭。這一次台灣總統大選，民進黨的支持率在40%左右，充分顯示台灣的民眾希望和平、追求生活富足，也希望能夠兩岸和平統一、共同發展。

他說，「我們有絕對的能力與絕對的魄力，在民意的支持當中，我們可以讓現在支持台獨的相對少數，逐漸變為絕對少數」。如果能達到這個目標，兩岸發展與融合統一也是指日可待。

丁鯤華還說，大陸每一次碰到重大困難的時候，以後都會有一個重大突破，「我們在這片土地上工作生根，我們絕對不會離開這片土地。」（編輯：楊昇儒）1130224

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.198