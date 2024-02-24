賴正鎰：盼透過立法院修法改變民進黨政策

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中華民國全國商業總會主席賴正鎰今天在北京表示，這次台灣選舉結果，國民黨與民眾黨在立法院席次加起來超過半數，盼能透過立法院修法，改變現在民進黨所堅持的一些政策。

賴正鎰24日在北京出席中國大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會。他在會中表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在「九二共識」之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動。

賴正鎰並談及這一次的台灣選舉。他說，在選票上，國民黨與民眾黨加起來是60%，民進黨也只有拿到40%。儘管這次國民黨選輸，民進黨繼續執政，但是立法院的席次當中，國民黨取得52席、民眾黨8席，加起來超過半數。立法院是一個非常重要的舞台。

賴正鎰說，他這幾天已經到立法院與立法院長韓國瑜見面溝通。現在可以利用韓國瑜在當院長的機會，能夠將未來的兩岸交流，以及兩岸的相關貿易等，如貨貿與服貿，透過立法院正式修法，來改變現在民進黨所堅持的一些政策。

賴正鎰還說，大家期盼能夠恢復兩岸觀光旅遊，對於政府停止台灣的旅行社組團到大陸感到訝異。同時，也表達希望「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）不要中斷，希望農漁產品能夠銷售到大陸。

全國台企聯榮譽會長丁鯤華則說，兩岸要和平，台海絕對不能發生戰爭。這一次台灣總統大選，民進黨的支持率在40%左右，充分顯示台灣的民眾希望和平、追求生活富足，也希望能夠兩岸和平統一、共同發展。

他說，「我們有絕對的能力與絕對的魄力，在民意的支持當中，我們可以讓現在支持台獨的相對少數，逐漸變為絕對少數」。如果能達到這個目標，兩岸發展與融合統一也是指日可待。

丁鯤華還說，大陸每一次碰到重大困難的時候，以後都會有一個重大突破，「我們在這片土地上工作生根，我們絕對不會離開這片土地。」（編輯：楊昇儒）1130224