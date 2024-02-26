中國企業家向政府討工程款8年 傾家蕩產還遭刑拘

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（中央社記者張淑伶上海26日電）中國一名企業家為貴州六盤水市承建政府工程項目後，持續討工程款8年。2023年底，她與律師被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留，此案可能涉及政府成立的平台公司騙貸。

中國經營報報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建易地扶貧搬遷工程、幼兒園、小學等10個政府項目，持續討工程款8年。

為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人已被刑事拘留，涉嫌罪名均為尋釁滋事罪，他們遭指曾在社群媒體微博、抖音發布相關債務、訴訟訊息，並郵寄檢舉信給水城區某官員，內容涉及欠債不還、非法解凍等問題。

水城區政府拒絕支付款項給馬藝珈伊的理由是，部分項目未審計。執行代理律師調取銀行資料發現，政府平台公司在兩家國有銀行貸款人民幣5.8億元（約新台幣25.5億元），並未用於借款用途，並轉入多家關聯公司，涉嫌騙取貸款。執行代理律師懷疑長期未審計，與該涉嫌騙取貸款行為有關。

至於政府究竟欠馬藝珈伊的公司多少錢，判決文件顯示，至少有4筆經訴訟確定的債務總額為6954.63萬元。而企業統計認為，另有項目欠款1億5247.66萬元，即六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元。而地方政府一份彙報文件則承認有9000餘萬元欠款。

報導說，馬藝珈伊等人被抓前，區政府一度提出以1200萬元化解所有債務，被她和代理律師拒絕，隨即案發。目前水城區政府對此未正面回應。

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由於遲遲拿不到區政府拖欠的款項，馬藝珈伊賣車賣房，東拼西湊借錢發薪水給工人，但仍然欠材料供應商很多錢。據她自己描述，2020年2月開始，機械商、材料商及各施工組開始對其逼債，她被軟禁、各種折磨，2022年8月被毆打，「全身軟組織挫傷、左肋骨骨折，右腿膝關節至今不能正常行走」。

最終，辦案單位六盤水市水城區公安局在去年11月底刑事拘留了馬藝珈伊及她聘請的兩位律師和9名律師助理等人。2024年1月，馬藝珈伊及兩名律師被批准逮捕，9名律師助理則被取保候審。目前，該案已移送六盤水市水城區檢察院審查起訴。（編輯：唐佩君）1130226