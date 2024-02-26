紐時：安洵文件外洩 暴露中國駭客網路脆弱性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）近期中國安洵公司文件外洩，意外揭發與中國政府合作的駭客攻擊。但中國政府停止撥款，陷入財務困境的安洵，藉由出售駭客服務和勒索軟體籌資，致使它們成為報復目標，並暴露其他問題。

紐約時報中文網今天報導，從洩漏的文件可知，10多年來，中國相當程度無視或避開，美國制止駭客攻擊的各項努力。

上週末美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）表示：「實際上，如果讓聯邦調查局的所有網路特工和情報分析師都把注意力放在中國威脅上的話，中國的駭客人數仍以50比1的比例超過聯邦調查局。」

美國官員表示，中國藉由與安洵等公司簽約，迅速建立數量上的優勢，而有人盜取安洵的文件和駭客工具後，約莫一週前上傳，曝光安洵下手對象涉及韓國、台灣、香港、馬來西亞、印度等地的目標。

報導說，但文件另披露，安洵在財務上遇到困難，中國政府削減了撥款後，迫使這家公司以勒索軟體攻擊並獲取資金。

美國官員指出，這顯示中國體系的一個嚴重弱點。中國的經濟問題和猖獗的腐敗往往意味著，本來是發給承包商的資金被挪用。

這位官員說，由於資金短缺，承包商們加大非法活動，出售駭客服務和勒索軟體，這使業者成為報復的目標，並暴露其他問題。

報導指出，安洵主要與中國公安部聯繫，公安部向來關注對內的政治威脅，而非國際間的間諜活動。但洩漏的文件也顯示，安洵與專責於中國境內外情蒐的國家安全部也有聯繫。

瑞伊去年受訪曾說，中國進行間諜活動的資源已有如此大的增長，因此它不再需要對目標進行太多「挑選」，因為「他們什麼都想要」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130226