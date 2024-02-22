中國資安公司文件外洩 網攻港台等多國、監視海外異議人士

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（中央社北京22日綜合外電報導）中國警方正調查一起高度不尋常的文件外流網上的事件。從一間與中國公安部和其他政府部門關係密切的民間資安公司流出的文件，揭露對中國內外監視與網攻景況，對象包括台灣。

美聯社報導，外流文件來自安洵（I-Soon）公司，業者向中國有關部門提供的目標包含境內發生嚴重反政府示威活動，以及少數民族、政治上理念不同者，像是香港或新疆地區。

發生於上週末前的文件外流與事後遭調查等情事，已經2名員工證實，安洵本身則與中國公安部關係密切。分析圈認為即便這次外洩並無任何新穎之處，但情節仍十分嚴重，因為當中包括數百頁合約、行銷簡報、產品手冊、客戶與員工名單。

文件揭露中國當局監視海外異議人士、網攻他國及在社群媒體宣揚親中言論的方式。

文件明確顯示，安洵對中亞、東南亞，和香港、台灣的網路進行駭客攻擊。

中國有關單位利用安洵提供的資料與工具，查明中國境外社群媒體平台，如舊稱推特（Twitter）的X上一些用戶身份、入侵電子郵件等，還描述一些偽裝成延長線和電池、用來干擾或破壞無線網路的設備。

2名安洵員工告訴美聯社，安洵和中國警方正調查文件如何外洩。其中一人表示，公司21日就洩密事件召開一次會議，他們被告知事件不會對業務造成太大影響，公司會「繼續正常營運」。

文件由何人所洩暫不清楚，中國外交部並未回覆媒體相關詢問。

資安公司SentinelOne的中國分析師卡瑞（Dakota Cary），對駭客網攻台灣衛福部以判明2021年初台灣的COVID-19病例數感到震驚，同時也訝異一些網攻能以極低的成本進行。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130222