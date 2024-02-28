中國海警巡查常態化 中媒剖析：不可能再逆轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北28日電）中國海警船金廈海域巡查走向常態化。中國媒體引述專家評論指出，這是不可逆轉的結果，推估後續將再擴大，福建海警常態化巡查涵蓋範圍將擴及整個台灣海峽。

鳳凰衛視報導引述時事評論員何亮亮意見，內容作出上述表示。

何亮亮指出，國台辦先前明確地表示，不承認金門附近海域有所謂「限制海域」，不僅金門如此，馬祖附近應該也是類似情況，廣而推之，實際上整個台灣海峽都會是這樣的情況，後續將是福建海警常態化巡查、執法的區域。

何亮亮提到，過去廈門、金門或馬祖、大陸間有一種默契存在，這種默契不是具體法律規定，而是奠基於兩岸關係，「台灣海巡署在春節期間撞沉大陸的漁船，導致兩位大陸漁民死亡，直接促成目前福建海警在廈金海域的巡查和執法」。

他強調，海警不是海軍，海警是在海上的、有武裝的，主要是民事執法，不是軍事單位；中國海警經過多年發展，現已成為強大的海上執法力量，「台灣海峽今後都可能是中國海警執法巡查的海域，這種趨勢完全有可能出現」。

他認為，中國海警如何巡查、如何執法有一定的規矩，不會無緣無故地，「這也是對於民進黨當局總是不承認『九二共識』，且總是對大陸採取敵視態度的直接回應，特別發生像這樣損害大陸漁民的生命和財產的嚴重事件，倒逼出目前的結果，而且結果不可能再逆轉」。

何亮亮推估，未來隨著時間推移，除了福建海警常態化執法巡查，有可能其他省也加入相關海域執法，例如廣東或浙江。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死，另2人生還。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事件發生後，國台辦17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天、18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動，中國海警19日登船檢查台灣觀光船金廈遊輪，造成遊客極大恐慌。

中國海警局25日宣布福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查；中國農業農村部接著釋出「護漁」消息，強調為了維護金廈海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊25日調派2艘漁政執法船艇在金廈海域展開漁業執法。（編輯：吳柏緯）1130228