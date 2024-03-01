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中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案

2024/3/1 22:00
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（中央社台北1日電）在中共總書記習近平指示下，中國將推動大規模設備更新和消費品以舊換新，刺激低迷經濟。中國國常會今天審議通過行動方案，宣稱要讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。

央視新聞報導，中國國務院總理李強1日主持召開國務院常務會議，審議通過「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。

會議稱，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央著眼於中國高品質發展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實施，推動先進產能比重持續提升，高品質耐用消費品更多進入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。

會議並稱，要結合各類設備和消費品更新換代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極展開汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。

會議還稱，要落實全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再製造，提升資源循環利用水準。

習近平23日主持召開中央財經委員會第四次會議強調，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，「要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新」。

會議稱，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130301

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