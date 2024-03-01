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習近平：更大力度推動新能源高品質發展

2024/3/1 16:55
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（中央社台北1日電）新華社報導，中共中央政治局昨天就「新能源技術與我國的能源安全」進行集體學習，中共總書記習近平表示，要以更大力度推動新能源高品質發展，加速建構充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

據報導，中共中央政治局2月29日就「新能源技術與我國的能源安全」進行第12次集體學習，中國工程院院士、新能源電力系統全國重點實驗室主任劉吉臻教授進行講解，提出工作建議。中央政治局委員認真聽取講解，並進行了討論。

習近平在聽講和討論後表示，能源安全事關經濟社會發展全局。積極發展清潔能源，推動經濟社會綠色低碳轉型，已經成為國際社會應對全球氣候變化的普遍共識。中國要順勢而為，更大力度推動新能源高品質發展。

他說，中國已建成了世界上最大的清潔電力供應體系，新能源汽車、鋰電池和太陽能產品在國際市場上形成強大競爭力。中國要發揮「新型舉國體制」優勢，把能源技術及其關聯產業培育成帶動中國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設新能源基礎設施網絡，推動電網基礎設施智慧化改造和智慧微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力；加速建構充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

他並表示，要深化新能源科技創新國際合作，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。

習近平最後強調，實現科技自立自強，既要把握當今科技發展的大方向，又要堅持以我為主，突出問題導向和需求導向，提升科技創新投入效能。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130301

#中共中央政治局
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