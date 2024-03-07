陸配入籍年限縮短 陸委會：修法茲事體大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺、謝怡璇台北7日電）陸配入籍年限是否縮短在立法院內政委員會引發激辯。民進黨籍立委主張，陸配入籍不需放棄國籍，對外配不公；無黨籍立委認為攸關人權；陸委會則強調，修法茲事體大。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員邱太三及財團法人海峽交流基金會董事長李大維，列席報告業務概況並備質詢，多名立委聚焦陸配入籍年限縮短議題。

民進黨籍立委蘇巧慧提到，陸配入籍年限希望比照外配，不過陸配不需要放棄國籍，外配則需要放棄國籍，陸配只要在中國撤銷戶籍就好，且入籍過程中也不需要考試，這涉及公平性問題。

民進黨籍立委黃捷質詢邱太三，陸配不需要放棄國籍，是否有機會透過修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例 」（兩岸條例）要求陸配先放棄中國籍，再拿到台灣身分證。

邱太三表示「茲事體大」。他說，可能需要重新調整整個法律流程，將涉及憲法增修條文的定位問題。黃捷直言，因為兩岸不是「國與國關係」，「所以要的話要進行修憲」。

蘇巧慧提到，外配入籍台灣需通過「歸化測試」，確認外配足夠了解台灣體制，陸配卻不需要通過考試。黃捷提議，未來修法方向可要求陸配必須參加考試，或可以依照有些國家作法，必須有入籍宣誓或入籍儀式以示效忠台灣。

邱太三回應，目前陸委會工作重點方向是對陸配在台生活或社會福利上的充分照顧，會避免政治性意涵的程序或儀式；若要對此有相關修法，需要獲得社會共識。

無黨籍立委高金素梅則說，外界對於陸配入籍年限縮短問題主要提到國安、健保等討論。但有任何一個數據支持，陸配較外配更容易違反國安相關法令嗎？陸配70歲以上家屬在台灣用健保，一年限額60人，這會構成健保浪費嗎？「如果沒有，這就是假議題」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高金素梅認為，民進黨執政下的陸委會參與2020年提出「公民與政治權利國際公約」第三次國家報告，擬把大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外配一致，但過去8年來民進黨占立院多數，為何不修法？

邱太三表示，陸配入籍年限縮短有很多討論，過去馬政府曾於民國101年、105年推過草案，沒有成功就是因為爭議太大，很多問題糾結在一起，「它是一個潘朵拉盒子」；陸配有其特殊性，陸委會工作方向重視陸配在台生活或社會福利照顧。（編輯：邱國強）1130307