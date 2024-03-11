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上海靜安寺新春祈福活動 台商祈願兩岸和平

2024/3/11 14:15（3/11 14:26 更新）
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「2024歲次甲辰靜安寺台胞新春祈福活動」11日在上海靜安寺舉行，由亞蘊法師（左前）誦經祈福，上海台協會長、副會長等人都參加法會。這是疫情後，時隔4年再次舉辦的年度祈福活動，約200名在滬台灣人參加。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月11日
「2024歲次甲辰靜安寺台胞新春祈福活動」11日在上海靜安寺舉行，由亞蘊法師（左前）誦經祈福，上海台協會長、副會長等人都參加法會。這是疫情後，時隔4年再次舉辦的年度祈福活動，約200名在滬台灣人參加。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月11日
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（中央社記者張淑伶上海11日電）一場新春祈福活動今天在上海靜安寺舉行，與會者祈願兩岸和平發展。上海台協會長張簡珍致詞時說，上海台商堅持做兩岸和平統一和推動兩岸產業文化融合的推動者。

「2024歲次甲辰靜安寺台胞新春祈福活動」今天在上海靜安寺舉行，約200名在滬台商、台青參加，法會由靜安寺亞蘊法師誦經祈福。上海市台辦主任鍾曉敏、副主任陽禮華等人出席。

這也是歷經COVID-19疫情後，時隔4年再次舉辦的年度祈福活動。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）會長張簡珍致詞時說，過去一年，上海台商在兩岸交流中積極表達心聲和期盼，堅持做兩岸和平統一和兩岸產業文化融合的推動者、使命者。

她表示，展望2024年，面對兩岸關係的新契機，台商發展的新挑戰，上海台商應該胸懷兩岸、團結一心、共同奮鬥，「只有兩岸關係好，台商才會好」。

上海台商子女學校校長陳俊男致詞時表示，新的一年，將繼續深化兩岸教育交流與合作，祈願兩岸和平發展、人民安居樂業、兩岸的教育事業繁榮昌盛、文化交流日益密切。

今天的祈福活動後舉行捐贈儀式，由上海台協向百寺公益基金會捐贈人民幣50萬元（約新台幣220萬元） 作為公益用途。

上海台協於2019年設立了上海百寺公益基金會海峽兩岸公益基金，去年捐贈100萬元支持甘肅抗震救災。張簡珍說，會善用這個公益平台，用實際行動來傳遞台商的愛心。（編輯：唐佩君）1130311

上海台協會長張簡珍11日在靜安寺台胞新春祈福活動中表示，過去一年，上海台商在兩岸交流中積極表達心聲和期盼，堅持做兩岸和平統一和兩岸產業文化融合的推動者。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月11日
上海台協會長張簡珍11日在靜安寺台胞新春祈福活動中表示，過去一年，上海台商在兩岸交流中積極表達心聲和期盼，堅持做兩岸和平統一和兩岸產業文化融合的推動者。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月11日
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