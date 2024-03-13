經濟不景氣 中國孩童才藝班報名人數銳減

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（中央社台北13日電）中國自2021年實施「雙減」政策打擊補教業，當時才藝班並非監管對象，持續發展。但今年因不少公司裁員影響到家庭生計，因而有父母選擇取消孩童才藝班以節省支出，重創才藝班產業。

2021年中國實施「雙減」政策，限制義務教育階段的補習時間，同時要求補教業（中國稱教培業）部分業務要轉型為非營利，對業者衝擊巨大，當時部分補教機構轉型成才藝班模式繼續生存，但此次卻仍受經濟衝擊。

路透社報導，中國因房地產危機、年初股市暴跌，再加上與西方國家的貿易關係緊張，使不少公司業務量下降，中國有不少雙薪家庭面臨失業困境，開始減少孩童於才藝班的開銷。

一名近期遭網路公司解雇的張小姐表示，雖然有點積蓄，但不認為能在短期內找到同等薪水的工作，再加上每月要支付人民幣3萬元（約新台幣13萬元）的房貸，因此必須減少不必要的開銷，包括取消兒子最喜歡的足球班。

有部分家長還是堅持讓孩子學習才藝，不過大多數家長不願意提前支付整套課程的費用，除了擔心家庭的經濟狀況，也害怕許多學校已經破產。這一轉變，使得足球、游泳、鋼琴和舞蹈等活動的課後班及學校，只能縮小規模營運，或是關閉。

在北京開辦鋼琴課程6年的劉老師表示，2018年他曾聘請2名全職教師及2名兼職教師，為70名學生授課。但隨著疫情過後經濟持續不振，學生人數不到一半，只能更換到小場地並聘請2名兼職老師授課。現在，他不得不接受家長一次付1節課的錢，每節課約為300至350元。

為因應不少私人課後班關閉，中國部分地區的學校被勒令延長開放時間，雖然沒有正式課程，但孩子可在學校做家庭作業。不過這項作法，使目前還在營運的課後才藝班，生意變得更加慘淡。

北京一家游泳才藝班的何教練表示，以前學生大多在下午3時30分放學，現在很多學生要在學校待到5時30分，幾乎沒時間上體育課或藝術課。目前他所在的機構每月都虧損將近20萬元。

報導指出，中國教育部並未針對上述體育和音樂才藝班遭到衝擊一事，回應媒體詢問。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130313