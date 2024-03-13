不敵中國電動車競爭 日本車廠在中產能擬砍3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）日經中文網13日報導，因中國市場向電動車轉、本土汽車崛起，日本汽車製造商正考慮縮減在中國的汽車產能，日產（NISSAN）將縮減30%，本田（HONDA）縮減20%，專注於更有優勢的北美與東南亞市場。

中國汽車市場在政府的主導下正在向純電動車轉型，中國本土汽車在純電動車與插電式混合動力車等新能源車領域具價格競爭力與商品力，使日本企業陷入苦戰。

報導指出，日產考慮將在中國的產能削減50萬輛左右。目前年產能為160萬輛，相當於削減30%。日產與東風汽車集團合資的「東風日產」在湖北和河南等地有8間工廠，基地也將進行重組。

去年日產在中國的產量較2022年減少24%，降至79.3萬輛，為14年來首次跌破100萬大關。2018年日產在中國的銷量為156萬輛，曾居日系車首位，但目前開工率僅為高峰期的一半。

本田也打算將中國的產能減少20%，降至120萬輛左右，原本年產能約有149萬輛。目前本田正在與當地的合資方廣州汽車集團與東風汽車集團進行協商。

日本汽車在2000年代響應中國政府培育汽車產業的方針，與當地企業合資進行生產和銷售，因高品質獲民眾喜愛，市占率在2020年達到高峰。

隨後，中國汽車迅速擴張，日系車市占率下降，2023年中國品牌車佔中國乘用車銷量比例提高至56%，廣汽集團自主品牌車的比例提高至30%以上。純電動車方面則有比亞迪的崛起。

中國藉由向電動車轉的契機，從2010年至2022年間全面引進銷售補貼制度，試圖將中國打造為引領世界市場的汽車強國。2023年中國新車銷量達到2518萬輛，居世界之首，不僅市場規模大，純電動車也是世界最普及，資訊科技功能也領先。

中國電動車在國內競爭激烈，產能過剩，因此致力於向歐洲和東南亞等國出口低價電動車，2023年中國汽車出口量較2022年增加58%，達到491萬輛，超越日本，首次躍居世界第一，日系車在海外也面臨中國汽車價格低廉的激烈競爭。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130313