中國未富先老 專家：未來難以躋升高收入國家

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（中央社台北14日電）人口專家易富賢指出，2023年中國65歲以上老年人口已超過15%，但人均GDP只有高收入國家的1/4，是典型的「未富先老」。中國未來將會更難跨越高收入國家的人均GDP門檻，難以躋升高收入國家。

美國之音（VOA）14日刊登中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢的評論，反駁中國全國政協常委林毅夫在今年兩會上「快則一兩年，慢則兩三年，中國就能成為高收入國家」一說。

林毅夫預測未來中國的人均GDP能達到美國的一半，因為現在一些高收入國家在進入高齡化之後，經濟增長速度仍較高。

易富賢反駁，2023年數據顯示，65歲及以上的中國老年人口已達15.4%。而他國數據顯示，在老年人口超過15%的12年間，世界上沒有任何一國家年均GDP成長超過4%，其中高收入國家GDP成長平均只有1.8%。

他提到，日本與德國是應對高齡化危機的優等生，然而在高齡人口突破15%後的12年間，日本GDP成長只有0.8%，德國也只有1.5%。

易富賢指出，中國2023年的65歲以上人口占比，大約是整體高收入國家2010年的水準；50歲以上人口占比，大約是高收入國家2022年的水準；中位年齡占比也與高收入國家2023年的水準差不多，顯示中國人口結構與高收入國家很接近。但中國人均GDP只有高收入國家的1/4，是典型的「未富先老」。

易富賢直言，中國在2024年到2035年實現5%到6%的經濟成長的機率，比60歲婦女懷孕的機率還要低。並且從人口結構判斷，中國的GDP成長率將在2028年低於3%，在2031至2035年間開始低於美國。

而林毅夫的「中國能成為高收入國家」一說，易富賢也以高收入國家的人均GDP門檻，說明中國恐無法跨過「中等收入陷阱」。

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他指出，2022年世界銀行界定的高收入國家門檻為人均GDP的1萬3845美元（下同，約新台幣43萬元），而中國2023年中國的人均GDP為1萬2681元，尚未跨入高收入國家門檻。

易富賢指出，按照2002年至2022年高收入門檻年均提高2.1%的趨勢來看，2028年、2035年這一門檻將分別為1萬5715元、1萬8219元。假設中國2028年、2035年人均GDP成長率有幸能有3%、1.5%，那麼以中國2023年人均GDP水準來計算，2028年、2035年的人均GDP將分別為1萬5426元、1萬7893元，依然無法越過門檻，成為高收入國家。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1130314