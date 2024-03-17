中國近2千萬輛新能源汽車迎困境：電池貴壽命短

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（中央社台北17日電）中國新能源汽車近年爆發增長，將率先迎來電池昂貴壽命短的困境。蔚來汽車董事長李斌昨天指出，未來8年，中國將有超過1940萬輛新能源汽車的電池過保固期，若以一輛車換電池人民幣6萬元估算，將耗費上兆元。

李斌16日在北京舉行的「中國電動汽車百人會論壇」發表演說，呼籲「解決電池壽命問題刻不容緩」。

據搜狐視頻，李斌指出，新能源汽車電池保固期基本為8年。2025到2032年，中國大陸將會有1940多萬輛新能源汽車的電池過保。如果是一塊30度電（30 kWh）的插電式混合動力汽車，換新電池就要人民幣6萬元（約新台幣26萬4000元，下同）；如果是40度電就要8萬6000元。

他說，目前電池大部分保固8年或12萬公里，也只保障電池70%的健康度；一旦低於70%，電池性能就會急遽下降，安全性有問題，用戶的使用體驗會大受影響。

李斌對著在座同業高層表示，過去幾年行業很努力解決電池的安全、續航、充電效率及成本問題，但電池壽命的標準並沒有提高，會給將來帶來問題。如果這些過保的新能源汽車每輛要花6萬元，那就是1兆多元。中國新能源汽車產銷占全球60%以上，將優先面臨這個問題，解決電池壽命問題是刻不容緩的。

綜合陸媒報導，李斌提到的6萬元只是一般混合動力汽車的電池價格，如果是純電動車，電池價格更驚人。以中國製造的特斯拉Model 3轎車來說，後輪驅動版電池更換就要12.69萬元，幾達新車價格的一半。高昂的電池更換費用，造成新能源車主陷入是否換車的掙扎。

公開資料顯示，中國一般自用汽車，沒有規定報廢年限，若行駛超過60萬公里，官方將引導報廢。但中國製造的動力電池，平均壽命只能達到24萬公里。

蔚來汽車14日率先提出長壽命電池的技術和運營方案，並與電池大廠寧德時代簽署合作協定，目標是實現電池使用15年且健康度保持在85%以上。

據中國公安部發布，截至2023年底，中國大陸新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130317