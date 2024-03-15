中國新能源車價格戰廝殺激烈 消費者不買帳

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（中央社台北15日電）中國新能源車銷售掀價格戰內捲加劇，不過調查顯示，價格戰打得激烈並未激起中國消費者購買新能源車的意願，甚至因充電不便，車主後悔買純電動車的比率由3%驟增至22%。

中國媒體界面新聞12日報導，根據顧問公司麥肯錫（McKinsey）發布的報告，超過8成的消費者表示，價格戰對於他們的購車決策並未發揮積極作用。

報告指出，尤其低於人民幣10萬元（約新台幣43萬9000元）車型的價格戰，甚至衍生得不償失的效果，因多數購車族直言，這種型態的廝殺，反而抑制他們的購車決策。

儘管如此，多數車商依然積極投入價格戰。麥肯錫全球董事合夥人、中國區汽車諮詢業務負責人管鳴宇說，中國車市正經歷結構化轉型階段，中國品牌市占率3年間暴增20%，因此價格競爭仍是搶市占率的重要手段。

與此同時，外資品牌在中國市場的溢價能力也逐漸消失。麥肯錫數據顯示，48%的受訪者不願為外資品牌支付溢價，高於去年調查的43%。

即便願意支付溢價的消費者，僅有3%可接受高於中國高階品牌售價的20%。

不過麥肯錫分析，若外資傳統高階品牌能克服技術劣勢，推出技術領先車型，約2/3的中國高階新能源車車主仍考慮轉購。

麥肯錫全球董事合夥人彭波表示，由此也凸顯中國高階新能源汽車品牌尚未建立足夠的品牌忠誠度，不論是服務消費者或維持車型和研發領先技術等方面，中國車商仍有待加強。

麥肯錫的報告還發現，中國消費者對新能源汽車接受度首次出現下滑，也就是下輛車考慮購買新能源汽車的受訪者比例減少6個百分點，其中22%的純電動車主表示，不再考慮新能源車，此前的調查僅為3%。

麥肯錫全球董事合夥人方寅亮分析，消費者「後悔率」飆升關鍵在於三、四線城市充電設施不足，導致消費者的補能體驗感到不滿。

方寅亮說：「一方面這說明中國新能源汽車發展已從一二線城市推進至三四線城市腹地，但另一方面三四線城市布充電樁的速度遠未跟上新能源車增速，這需要配套的生態建設進一步發展。」

麥肯錫的調查報告另指出，中國消費者對各類自動駕駛功能的興趣提升，卻無意自掏腰包給愛車增添這項配備，尤其是一線城市的消費者。

報導說，這是因若干車商把高級自動駕駛方案作為標配或一次性選裝包提供購車者，對消費者的付費傾向產生潛移默化的市場「教育」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130315