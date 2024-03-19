香港民建聯：議員職員每年赴陸培訓

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，香港親北京政黨民主建港協進聯盟要求，該黨議員及職員等每年必須到中國大陸參加至少一次培訓。

香港經濟日報今天在報導中引述民建聯立法會議員陳學鋒說，該黨領導層早前換屆，並新設「人力資源委員政情會」；為了加強培訓各級成員，民建聯要求該黨議員及職員等，每年至少一次到大陸參加培訓。

據報導，在領導層換屆後，民建聯提出「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」四大工作目標，黨內「提升自我」的重點在於培訓，除了到中國大陸，該黨也會安排專家和學者在港為成員授課。

報導指出，民建聯「未來會數據化成果」，按各人的特質向政府提供人才。

過去數十年，民建聯與民主黨同為香港兩大黨派，前者屬於支持政府的建制陣營，後者則是泛民主派的代表，兩黨各自陣營中在立法會和區議會擁有最多議席；由於政治立場涇渭分明，兩黨歷來矛盾尖銳。

香港國安法生效後，泛民陣營不少黨派自行解散，儘管民主黨仍然存在，但在北京中央和港府落實「愛國者治港」的原則下，民主黨成員已無法進入憲制架構之內並參與管治香港。

民建聯則仍然是香港最大黨派，而且在「愛國者治港」的新管治模式之下，影響力日益擴大，個別黨員也成為政治委員官員。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130319