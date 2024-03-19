疫情與經濟不佳致財富縮水 中國富裕家庭減少

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（中央社台北19日電）疫情影響加上經濟不佳使中國有錢人的財富縮水。據「2023胡潤財富報告」指出，2022年中國資產逾人民幣1億元的家庭數量較前一年減少3.8%。同時，資產逾600萬、1000萬的家庭分別年減0.8%及1.3%。

綜合多家中國媒體報導，胡潤研究院今天發布「2023胡潤財富報告」，顯示2022年中國的富裕、高淨值、超高淨值，以及國際超高淨值家庭的數量，較前一年悉數下滑。

據報告，中國2022年富裕家庭共514萬戶，年減0.8%；高淨值家庭共208萬戶，年減1.3%；超高淨值家庭共13.3萬戶，年減3.8%；國際超高淨值家庭年減4.1%，剩7.4萬戶。

根據報告定義，「富裕家庭」是指擁有人民幣600萬元以上的資產；「高淨值家庭」是指擁有人民幣1000萬元以上的資產；「超高淨值家庭」是指擁有人民幣1億元以上的資產；「國際超高淨值家庭」則是擁有3000萬美元以上的資產。

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胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤分析，由於2022年受到疫情衝擊，加上國際地緣政治格局演變，全球經濟發展不確定性上升，中國15年來第2次出現高淨值家庭數量下降，總財富也比前一年下降3.6%，跌至人民幣158兆元（約新台幣695兆元）。

據「2023胡潤財富報告」說明，這份調查是統計截至2023年1月1日為止前1年內，中國家庭財富的變化。（編輯：吳柏緯/廖文綺/邱國強）1130319