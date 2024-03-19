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北京發生汽車衝撞機車及行人 現場民眾聚集未散

2024/3/19 22:25（3/19 22:56 更新）
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北京19日晚間發生黑色汽車撞非機動車道的突發事件。圖為目擊民眾拍攝的案發現場圖片。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京19日晚間發生黑色汽車撞非機動車道的突發事件。圖為目擊民眾拍攝的案發現場圖片。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
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（中央社記者呂佳蓉北京19日電）北京東城區交道口南大街今晚7時40分發生黑色汽車衝撞非機動車道的突發事件。入夜接近晚間10時，許多北京市民仍聚集在案發現場未散去，十字路口警力戒備並向民眾高喊「散了、散了」、「刪了、刪了」，並有環衛車輛洗街。

北京東城區交道口南大街位於鬧區，靠近著名的觀光景點南鑼鼓巷街區。

根據記者在晚間9時30分抵達現場目擊，事發地現場已大致清除完畢，但仍有多輛警車與警察駐守。被問及此事發生什麼事？員警大嚷「沒事」、「趕快散了」、「沒發生事情」，並要求一些民眾把影片刪除。

許多看熱鬧的民眾拿著手機錄影，有在現場目擊的民眾說是從地安門東大街就發生衝撞。也有民眾說，這將是明天的大新聞，但有民眾回應，不可能。還有現場民眾嚷了幾句，「社會性報復」。

記者在現場觀看時被查證件，並要求趕緊離開。

北京交警通報，今晚7時40分許，一輛小客車發生交通事故後，駛入東城區寬街路口非機動車道，並與多輛電動車發生碰撞，造成多人受傷。目前事發原因仍然不明。

這起事件是從社交平台影片發出訊息後，外界才知道現場狀況。畫面中顯示，一輛黑色汽車衝撞非機動車道，造成多輛汽機車被撞翻，有許多人因而受傷流血。（編輯：邱國強）1130319

北京東城區交道口南大街19日晚間7時40分發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時30分仍有許多民眾在現場徘徊。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京東城區交道口南大街19日晚間7時40分發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時30分仍有許多民眾在現場徘徊。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京東城區鄰近南鑼鼓巷的街區19日晚間7時40分發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時30分仍有許多民眾在現場徘徊。現場警察要求趕緊散去。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京東城區鄰近南鑼鼓巷的街區19日晚間7時40分發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時30分仍有許多民眾在現場徘徊。現場警察要求趕緊散去。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京東城區鄰近南鑼鼓巷的街區19日晚間發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時許已清除完畢，東城環衛前來洗街。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
北京東城區鄰近南鑼鼓巷的街區19日晚間發生一起黑色汽車撞非機動車道的突發事件。案發地點在晚間9時許已清除完畢，東城環衛前來洗街。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月19日
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