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港媒：英美前情報高層將參與香港投資峰會

2024/3/28 10:29
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（中央社記者張謙香港28日電）據報導，英國和美國的前情報高層下月將會親臨或以視訊形式參加香港的一項投資峰會。

根據明報今天的報導，匯豐銀行下月在港首辦全球投資峰會，英國軍情六處（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）將來港出席，美國中情局前局長裴卓斯（David Petraeus）則會透過視訊發言。

據指出，索爾斯於2009至2014年間擔任MI6處長；裴卓斯是美國陸軍四星上將，曾擔任駐阿富汗司令，其後獲時任總統歐巴馬提名為中情局長，但在任僅1年多。

報導表示，兩人轉投商界後，都曾分析中國崛起對西方的影響。

對於上述兩人在香港基本法23條立法生效後參加本地論壇，報導引述金融界立法會議員陳振英說，他們已離開公職並轉投商界，「講金融、做生意絕對沒有問題，即使作為前官員分享西方怎看香港，亦不應先入為主認為有不好意圖」。

他形容兩人的參與反而是很好示範，說明香港的合作大門永遠打開。

報導又引述匯豐發言人說，相信投資峰會可以作為一個平台，讓投資者及其他參加者有機會跟全球領袖交流，討論當前最重大議題。

翻查匯豐網頁，香港行政長官李家超也會參加峰會。（編輯：唐佩君）1130328

#香港
#匯豐銀行
#美國中情局
#裴卓斯
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