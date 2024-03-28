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劉建超：中聯部與外交部之間 部長流動挺自然

2024/3/28 15:12
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（中央社台北28日電）被視為接任中國外長熱門人選的中共中央對外聯絡部長劉建超，昨天接受新加坡媒體訪問時表示，中聯部及外交部之間部長流動「挺自然」，並指外交官被放到哪裡，就是哪裡的「戰士」。

劉建超近日率團出訪新加坡。據新加坡聯合早報報導，劉建超27日在當地「慧眼中國對話」論壇上，與新報業媒體（SPH Media）華文媒體集團社長李慧玲對談。

李慧玲提出有關中聯部的外交角色，以及中聯部和外交部之間人員流動的問題時，劉建超表示，自己好幾位同事都曾在外交部工作，中聯部和外交部之間的配合非常好，相得益彰，共同推進外交目標。

之後李慧玲進一步追問，「包括部長的流動也會比較自然？」。

劉建超在觀眾的笑聲中回答，「部長的流動…對…挺自然」。他緊接著補充，不僅僅是外交部和中聯部，各個部之間的部長交流也挺多。

劉建超還表示，以他自己為例，他曾在中紀委、中央外事工作委員會辦公室和地方政府工作，「外交官嘛，我們有一句話叫，戰士，放到哪兒，就在哪兒戰鬥，在哪兒工作」。

劉建超又表示，中聯部是中共中央的一個工作部門，負責處理中國共產黨和世界的聯繫，是中國整體外交的一部分。中國外交部更多集中在政府外交，中聯部則主要負責與其他國家政黨之間的聯繫，有一些黨際間的具體合作，但更多的是思想和理念交流，是要說清楚中國的政策。

他表示，中聯部和世界上160多個國家700多個政黨有聯繫，中聯部一直在進行這些工作，只是疫情後更積極主動，接觸面更廣，頻率更多些。

前中國外長秦剛2023年7月突然被免職後，已晉升為中共政治局委員王毅兼任外長職務。60歲的劉建超一直被視為下一任外長熱門人選。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130328

#中國外交部
#李慧玲
#劉建超
#中聯部
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