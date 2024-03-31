更多編輯台推薦新聞：
中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
饒河店2例米酵菌酸陰性 王必勝推測事件僅限於信義寶林茶室
首頁 / 兩岸

中國3月製造業PMI50.8 時隔5個月重返擴張區間

2024/3/31 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國國家統計局今天公布，3月製造業採購經理人指數（PMI）回升至50.8，這是自去年10月以來PMI重返擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會今天發布數據，3月PMI為50.8，月升1.7個百分點，高於50的臨界點，顯示製造業景氣回升。

觀察生產指數和新訂單指數，3月分別為52.2和53.0，比上月上升2.4和4.0個百分點，顯示製造業產需景氣水平明顯回升。

另大、中、小型企業PMI分別為51.1、50.6和50.3，分別較2月上升0.7、1.5和3.9個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有所改善。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，3月PMI升至50.8，重返擴張區間。在調查的21個行業中有15個位於擴張區間，較2月增加了10個，景氣面明顯擴大。

陸媒界面新聞報導，東方金誠國際信用評估公司分析師王青表示，春節過後經濟活動恢復較快，汽車、化工等行業開工率揚升，3月生產指數有所回升。同時，伴隨出口改善、投資增加以及居民消費進一步修復，反映市場需求的新訂單指數也較2月走高。

王青認為，PMI指數回升背後與先前穩成長政策有關，包括年初降準降息，增發國債資金大規模投入使用等。

PMI指數以50作為榮枯線，指數高於50代表景氣呈現擴張，低於50代表景氣緊縮。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196