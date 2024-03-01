中國2月PMI為49.1 連續5個月落在緊縮區間

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（中央社台北1日電）中國國家統計局今天公布，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.1個百分點，連續5個月落在緊縮區間。分析稱宏觀經濟政策有助改善整體環境，然而PMI重回擴張仍需一段時間。

製造業採購經理指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50作為榮枯線，指數高於50代表景氣呈現擴張；低於50代表景氣緊縮。

綜合香港經濟日報、第一財經報導，2月PMI為49.1%，比1月下降0.1個百分點，連續5個月落入緊縮區間，2月的NMI為51.4%，比1月上升0.7個百分點，高於市場預期的50.7%，顯示非製造業擴張速度加快。

報導引述國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，今年2月遇上春節假日，製造業處於傳統的生產淡季，加上疫情防控平穩轉段後，企業員工假期返鄉人數增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降。

從企業類型分析，大型企業的PMI為50.4%，與1月持平，繼續位於擴張區間；中型企業的PMI為49.1%，比1月上升0.2個百分點；小型企業受春節影響較為明顯，PMI為46.4%，比1月下降0.8個百分點，生產經營活動放慢。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，短期內服務業仍將是拉動經濟成長的主要引擎。目前，宏觀政策正在加強提振內需，3月的PMI指數有望改善，但回升至擴張區間還需要一段時間。

報導另引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，目前加強穩經濟成長政策力道是重要的關鍵措施，要隨著經濟復甦情況進一步加強，當確立市場發展趨勢後，投資者對於後市的信心也將逐步增強。

針對中小型企業相關數據下滑，他則建議應加強對於中小企業的支持力度。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130301