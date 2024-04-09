每天罰 美法院禁深圳海能達對講機全球銷售

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（中央社台北9日電）美國法院近日頒令禁止深圳海能達產品在全球銷售，並每天罰款百萬美元，直到公司完全遵守禁令。海能達指已暫停銷售相關產品，爭取最短時間解禁；電商平台淘寶、京東的海能達產品已下架。

綜合陸媒第一財經網、港媒星島日報報導，海能達目前是全球第二大對講機廠商，在無線設備市場有「小華為」稱號，公司與主要競爭對手美國摩托羅拉（Motorola）的訴訟糾紛持續多年，這次被禁也與此有關。

海能達昨天發布公告表示，公司於2022年6月向深圳市中級人民法院訴請公司全新設計開發的H系列產品，不侵犯摩托羅拉的商業秘密和版權。摩托羅拉向美國伊利諾州聯邦法院提交禁訴令動議，要求海能達撤回案件起訴，美國法院今年3月25日批准該動議。

公告說，海能達近日收到美國法院的判令，認定公司未完全遵守禁訴令，2日起禁止公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術產品，並處以每天100萬美元的罰款，直到公司完全遵守禁訴令為止。

第一財經引述海能達內部人士表示，公司收到美國法院判令後已通知代理商停售，淘寶、京東的產品也已經下架。

69歲的陳清州是海能達大股東兼董事長，1992年開始在深圳華強北從事對講機銷售，1993年創立好易通科技（海能達前身）。

海能達於2004年成立美國子公司，2012年後發展迅速，對摩托羅拉造成壓力。據「胡潤百富榜」，陳清州夫婦身家達人民幣70億（約合新台幣300億元）。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130409