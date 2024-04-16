學者：中國產能過剩的根源因獨生子女政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）美國及歐洲關切中國產能過剩問題，人口專家易富賢指出根源是獨生子女政策，因獨生子女的家長擔心養老，於是減少消費、存錢養老，內需不足且儲蓄率過高而加劇了產能過剩。

美國之音（VOA）14日刊登中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢的評論。

易富賢指出，最近美國財長葉倫（Janet Yellen）訪問中國時一再提及，中國的「產能過剩」正影響美國工人和企業。

針對中國「產能過剩」的根源，葉倫認為是中國政府的產業補貼。中國清華大學歷史系教授秦暉認為是「低人權優勢」，北大國家發展研究院教授姚洋認為是中國「過高的儲蓄率」。

易富賢認為，其實歸根究底是因為中國的內需不足。2018至2022年中國的最終消費占國內生產毛額（GDP）的比重平均只有54.7%，遠低於美國的82.4%，也低於歐盟的73.5%，就連文化和制度與中國類似的越南也有65.5%。

若以居民消費占GDP比例來看，中國38.2%的比例也低於美國68.1%、越南56%及歐盟52.2%。

以汽車為例，2023年中國生產3016萬輛，國內外共銷售3009萬輛，其中出口522萬輛。如果中國居民消費占GDP的比例能從38.2%提高到50%至60%的國際水準，那麼國內市場就足以消化產量，不存在產能過剩。

易富賢進一步指出，中國獨生子女政策是產能過剩的根源。

他解釋，願意為孩子花錢是父母的生物學本能，因此0至14歲兒童占總人口的比例與居民消費呈正相關。但中國獨生子女政策，導致0至14歲兒童占比從1982年的33%降到2023年的13%。

而1982年15至64歲勞動力占比為62%，2004年至2023年再提高到72%至75%，高於國際社會的64%至66%。

從中國人口結構變動可看出，由於家庭規模縮小減少了家庭剛需，加上勞動力額外過剩，中國居民可支配收入占GDP的比例自1982年的62%降至當前的43%。

易富賢表示，獨生子女的家長擔心養老，於是減少消費、存錢養老。同時，政府、企業和富人也保持高儲蓄率。因此，2018年至2022年中國的儲蓄率高達45%，因而加劇了產能過剩。

此外，中美貿易戰後，中國產品出口美國減少，也導致中國就業困難，尤其是青年失業率攀升，不利於內需市場。

他說，由於居民可支配收入只占GDP的43%，使得主流家庭連養一個孩子都有困難。他認為，中國必須將居民可支配所得占GDP的比例提高到60%至70%的正常水平，才能提升生育率、發展內需、改善與美國等國的關係。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130416