蕭茲訪中後 分析：中歐關係心結在俄烏戰爭

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（中央社記者李雅雯台北18日電）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）赴中訪問對於中歐關係走向影響力有多少？中國學者剖析，中歐除了經貿摩擦外，延宕2年多的俄烏戰爭更是問題關鍵，中國必須因應歐洲國家的「心結」。

蕭茲率多名企業家赴中訪問，為期3天，16日晚搭機返回德國，這是蕭茲自2021年12月就任總理以來第2次訪問中國。中國媒體對於這趟訪問帶來相關影響的討論熱度持續。

澎湃新聞17日報導引述上海外國語大學歐洲研究負責人胡春春的看法表示，蕭茲訪問是成功的，他穩住了中德彼此聯繫，沒有讓雙邊關係下滑；中國也必須了解，德國、歐洲在政治、經濟遇到困難，尤其是對中國技術快速發展的恐慌，這是中國在國際關係上的新課題。

胡春春分析，德國汽車製造是強項，有其自信，整體表現出可以在競爭中求進步的態度，這有別於法國等國採取保護性措施；德國汽車企業在中國利益巨大，倘若歐盟對中國電動車的調查構成中歐貿易爭端，德國利益勢必受損。

部分專家認為，蕭茲訪問中國彰顯了務實主義，這有機會影響中歐關係往好的方向發展；中歐關係主要依靠德、法「雙引擎」，如果德國可以與中國務實合作、取得成果，接下來法國也會跟進。

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胡春春認為，中歐關係除了雙方近期經貿領域摩擦外，無法避開不談的是俄烏戰爭，這是心結所在；蕭茲訪問期間，也有與中國領導人習近平交換烏克蘭議題意見，「中方在烏克蘭危機上的表態以及中德達成的一些共識，在某種意義上是基於戰爭目前形勢、結束這場衝突的唯一理性方案」。

澎湃新聞報導提到，有不少外國媒體認為，蕭茲訪中行程結束後，中國與歐洲在未來一段時間內，將有更多高層互動，預計雙方將針對地緣政治、經貿等問題深入溝通；歐洲經濟緩慢復甦，以及對於俄烏戰爭、川普（Donald Trump）在美國總統選舉捲土重來的擔憂，正在推動歐洲與中國走得更近。（編輯：唐佩君）1130418