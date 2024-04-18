中國個人債務激增 法院公布失信被執行人達8百萬

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（中央社台北18日電）據華爾街日報報導，中國因拖欠債務被政府列為失信被執行人約有8百萬。報導分析，中國個人債務增加原因為過去房地產熱潮多數民眾借貸買房，如今房市不景氣，導致許多人無力償還。

中國最高人民法院旗下的「中國法院網」解釋，失信被執行人是指被執行人有履行能力但不履行生效法律文書確定的義務，俗稱「老賴」，中國自2013年10月實施失信被執行人名單訊息公布制度，目前公布的失信被執行人約有833萬個，包括自然人、法人或其他組織。

據華爾街日報報導，中國政府針對這群失信被執行人設下各種限制，包括扣劃薪資、限制他們進入政府部門工作、不能搭乘高鐵、飛機、禁止購買高額保費的保險等。若沒有遵守規定，有關部門可以拘留失信被執行人。

報導引述廣州一名男子情況，他為了支付新生兒的相關費用，向法院申請將生活費限額提高，但遭法院駁回。華爾街日報分析，中國現行制度雖優先保護債權人權益，但卻不顧陷入困境的債務人，債務人只能靠微薄的限額基本生活費勉強度日。

報導分析，中國家庭債務總規模在過去五年裡增加50%，達到約11兆美元（約新台幣355兆），雖然低於美國家庭債務規模17.5兆美元，但中國居民收入遠低於美國，債務規模不小。

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針對中國個人債務增加且規模擴大等情形，華爾街日報認為原因在於過去中國的房地產熱潮使得不少民眾為購置房產自住、投資，積欠大量債務，但因近期房市不景氣，許多人無力償還。

報導引述芝加哥大學經濟學家蘇費（Amir Sufi）說法，家庭債務激增往往會對宏觀經濟帶來不利影響，中國不可能輕而易舉解決這個問題，「一旦這個週期開啟，通常就漫長而痛苦，而且難以預測何時結束。」（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130418