中共撤銷戰略支援部隊 成立信息支援部隊

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（中央社記者呂佳蓉青島19日電）中共今天撤銷戰略支援部隊，並新成立中國人民解放軍信息支援部隊。中共總書記習近平在今天的成立大會上表示，信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，並強調要堅決聽黨指揮。

據陸媒央視新聞報導，今天下午4時，成立大會開始。習近平將軍旗授予信息支援部隊司令員畢毅、政治委員李偉。同時，撤銷戰略支援部隊番號，但是前戰略支援部隊司令員巨乾生未轉任新成立的信息支援部隊司令員，進一步動向將受到關注。

根據報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞，代表中共中央和中央軍委向信息支援部隊全體官兵致以祝賀。習近平並致訓詞。

習近平說，要貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，聚焦備戰打仗，按照體系融合、全域支撐的戰略要求，銳意進取，扎實工作，努力建設一支強大的現代化信息支援部隊。

習近平也說，要堅決聽黨指揮，全面貫徹黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。要有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭。並且要夯實部隊基礎，落實全面從嚴治軍要求，

李偉代表信息支援部隊發言，表示要堅決貫徹習近平重要指示，堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮，聚力備戰打仗，忠誠履職盡責。

大會結束之後，習近平接見了信息支援部隊領導班子成員。

據報導，成立大會上，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽發的中央軍委關於組建信息支援部隊的命令、信息支援部隊領導班子成員任職命令和黨委常委會組成通知，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東主持大會。

中央軍委委員劉振立、苗華、張升民出席大會。軍委機關各部委、軍委各直屬機構、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊有關負責人員，各軍兵種和武警部隊官兵代表、文職人員代表等參加大會。

另外，據報導，根據中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。（編輯：周慧盈）1130419