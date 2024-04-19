中國首季FDI年減逾26.1% 官員稱受高基數影響

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（中央社台北19日電）官方今天公布，中國第一季實際使用外資（FDI）人民幣3016.7億元，年減26.1%。商務部官員解讀說，與上年同期相比，第一季實際使用外資下降有受到高基數影響的因素。

綜合中新社等陸媒今天報導，中國商務部發布的最新數據顯示，第一季中國新設立外商投資企業1萬2086家，年增20.7%；實際使用外資金額3016.7億元，年減26.1%，與去年第四季相比則成長41.7%。

從行業來看，第一季中國住宿和餐飲業實際使用外資金額增速最快，達84.7%；建築業增速次之，為17.5%。

高科技製造業實際使用外資377.6億元，占同期中國實際使用外資的12.5%，較去年同期提高2.2個百分點，其中醫療儀器設備及儀器儀表製造業實際使用外資年增169.7%。

分來源看，第一季德國對中國投資年增48%，東協對中國投資年增5.8%。

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中國商務部外國投資管理司負責人吉小楓在當天舉行的記者會表示，去年同期中國引資規模達到季度引資歷史最高水準，今年第一季引資規模與去年同期相比有所下降有受到高基數影響的因素。

吉小楓說，外商投資從項目簽約、註冊公司到建成投產通常會有一個過程，過程中外資會隨著項目建設的進度持續到資，數據出現波動較為常見。新設企業數量成長有一定風向標作用，將對未來到資形成一定支撐。（編輯：周慧盈）1130419