北京電影節取消放映「但願人長久」 稱拷貝損壞

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（中央社台北21日電）由台灣金馬影帝吳慷仁擔任主角的香港電影「但願人長久」，原訂20日及23日在北京國際電影節放映2場，但日前有已購票的觀眾收到退票通知，指有關方面因「拷貝損壞無法修復」而取消放映。

綜合明報及香港01等港媒報導，「但願人長久」先前入圍第14屆北京國際電影節「注目未來」單元，原定20日和23日放映2場，但有已經購票的觀眾19日收到退票通知。

根據中國網友提供、並由中國電影資訊平台「貓眼電影」公布的退票通知，指因電影的「拷貝損壞無法修復」，故取消放映，並向觀眾表示歉意。

電影取消放映的原因在網路上引起熱議，不少網友猜測取消放映是另有原因，有網友指是與電影中的吸毒情節有關。中國電影導演應亮在其個人帳號分享相關消息，並猜測取消放映可能與電影中有土地抗爭的情節有關。

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「但願人長久」講述吳慷仁飾演一名常年吸毒的父親，對兩名女兒成長留下深遠影響。片中袁澧林飾演的林子缺投身社會運動，參與香港馬屎埔村示威運動，反對新界東北發展計劃，因此惹上官司。

今年1月第30屆「香港電影評論學會大獎」，吳慷仁憑藉「但願人長久」擊敗梁朝偉等對手，獲得最佳男演員獎。全片由關錦鵬監製，新銳導演祝紫嫣自編自導自演。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130421