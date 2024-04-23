熟悉台灣語言文化 陸委會鼓勵港澳生留台工作

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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會、台港策進會規劃「港澳畢業生留台工作評點制講座」。陸委會表示，港澳生、僑外生在台灣受教育，熟悉台灣語言、文化，兼具海外成長經驗，正是台企海外布局所需人才。

台港經濟文化合作策進會（台港策進會）今天發布訊息指出，「港澳畢業生留台工作評點制講座」今年規劃舉辦7場，第2場次昨天於台灣大學舉行，逾200位港澳生、僑外生參加，現場了解政府攬才相關政策，以及評點制常見問題。

大陸委員會（陸委會）港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，港澳生、僑外生在台灣接受教育，熟悉台灣語言、文化，兼具海外成長經驗，這是台灣產業發展、企業海外布局所需人才，歡迎學生畢業後留台發揮專長。

魏淑娟提到，近年來港澳生留台意願增加，陸委會、台港策進會規劃了多元活動，例如就業、創業座談會或生活講座等，協助港澳人士解決移居台灣所遇生活適應問題，以及緩解文化衝突等，使其得以在台灣順利求學、工作。

內政部移民署台北市服務站主任蘇慧雯提醒，居留延期申請作業現可採取線上申辦，另設有諮詢專線可協助解答問題，有需要者可多加利用。

台灣大學學務長朱士維指出，台灣是友善之島，經濟發展多元蓬勃，有科技人才的需求，更需要各領域專業人才，透過政府相關機關代表直接與同學座談，可以有效解決各個疑義，協助學生達成留台工作目標。（編輯：周慧盈）1130423