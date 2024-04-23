美發表人權報告 中國外交部批干涉內政

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（中央社台北23日電）美國務卿布林肯到訪前夕，國務院22日發表2023年度人權報告表示，北京過去一年持續廢除香港的政治自由和自治權。對此，中國外交部駐港公署批評美方顛倒黑白、干涉內政。

布林肯（Antony Blinken）將於24至26日訪問中國之際，綜合中新網、官方香港電台等陸港媒體報導，美國國務院發表人權報告指出，北京過去一年違反「中英聯合聲明」和「特別行政區基本法」，持續廢除香港的政治自由和自治權。

報告指出，在個人層面，香港政府任意逮捕和拘留香港公民，跨國鎮壓境外香港公民，任意干涉隱私、扣押財產、監視和騷擾，限制人民行動自由和離開領土的權利。

在政治參與層面，報告指港府嚴重干涉司法獨立性，拘捕政治犯，並嚴重限制言論自由和媒體自由，包括對記者的無理逮捕或起訴以及審查制度。限制國內和國際人權組織，並且脅迫獨立工會和逮捕勞工活動家。

針對上述調查結果，中國外交部駐港公署回應說，中國政府高度重視尊重和保障人權，始終將促進人權放在重要位置，香港特區也以安全守護人權，以發展促進人權。

中國外交部駐港公署並宣稱，中國政府始終堅定不移貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，堅定支持香港特色民主發展，依照香港基本法、香港國安法以及特區維護國家安全條例，充分保障香港居民享有各項權利自由。

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中國外交部駐港公署並反批美國，對全球近200個國家和地區的人權狀況展開調查，「卻選擇性忽視本國種族歧視、槍枝泛濫、警察暴力、貧富分化等嚴重人權問題」。

中國外交部駐港公署指責美國「罔顧事實，搬弄是非，顛倒黑白，充分暴露其干涉中國內政和香港事務的險惡用心」，促美方停止謊言、尊重事實，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130423