外國團客搭郵輪入境中國沿海省份 即日起免簽證

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（中央社台北15日電）中國官方今天宣布，經各部會會商並報國務院批准，決定即日起全面實施，外國旅遊團乘郵輪入境沿海省份免簽政策。

中國國家移民管理局表示，經與外交部、國家發展和改革委員會、交通部、商務部、文化和旅遊部、海關總署磋商，並報國務院批准，國家移民管理局決定在中國沿海省份全面實施，外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽。

中國國家移民管理局指出，自即日起，搭乘郵輪赴中並經由境內旅行社組織接待的外國旅遊團（2人及以上），可由中國沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。

中國國家移民管理局表示，但旅遊團須隨同一郵輪前往下一港，直至本次郵輪出境，活動範圍為沿海省區市及北京市。

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中國國家移民管理局指出，免簽入境口岸包括當局設於天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等地的13個郵輪口岸。

中國國家移民管理局說，上述政策是基於落實中央經濟工作會議和全國兩會部署要求，以便利外籍旅客赴中旅遊的考量，盼藉此推動中國郵輪經濟發展和高水準對外開放。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130515