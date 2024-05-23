美將領憂心對台軍演 中國：對外部勢力嚴重警告

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（中央社台北23日電）美軍印太司令部副司令斯卡倫卡今天對中共對台軍演表達憂心，中國外交部下午回應稱，對台軍演是對「外部勢力」干涉挑釁予以嚴重警告；敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。

據澎湃新聞，中國外交部23日下午舉行例行記者會，法新社記者提問：中方今天圍繞台灣展開軍事演習。美國軍方官員表示，中方今天的演習「令人擔憂」。中方對於美方的回應有何評論？

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊展開聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，「對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告」，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

他聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實現狀，未來絕不會改變，「台獨」是死路一條。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，一切「台獨」分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，一切「台獨」分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。

汪文斌還稱，中方敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。任何危害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到中方堅決有力回擊。

路透社記者提問：中方本週在台灣周圍展開聯合演訓後，是否計畫舉行更多此類懲戒性演習？是否計劃進一步升級演習（強度）？

汪文斌回應稱，「台獨」分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。

路透社報導，針對中共今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演，美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）在澳洲坎培拉指出，雖然這是預料之中的事，但也著實令人「憂心」。

斯卡倫卡說：「坦白說，我們預料會發生這類的事。」

但他說：「不能因為我們預料會有這樣的行為，就不予以譴責，我們必須公開譴責。這令人憂心。」

斯卡倫卡指出，除了美國以外，其他國家也應該發聲反對這次演習。

他向媒體表示：「美國譴責中國是一回事，但我認為，這個地區內的其他國家若發聲譴責，效果將更加強而有力。」（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130523