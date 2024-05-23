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賴就職演說 陸委會：秉持「四個堅持」延續政策

2024/5/23 18:38
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（中央社記者李雅雯台北23日電）總統賴清德就職演說內容被部分意見解讀為「新兩國論」。陸委會今天強調，新政府在兩岸政策、國家定位是一貫的，秉持「四個堅持」延續政策和立場，保持不卑不亢、維持現狀。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

賴清德就職演說內容提及「希望中國正視中華民國存在的事實」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，外界部分意見視其為「新兩國論」；梁文傑今天在記者會上回應。

梁文傑表示，賴清德在就職演說中一開始說「依據中華民國憲政體制」，所謂中華民國憲政體制當然包括中華民國憲法、中華民國憲法增修條文以及台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例），「我看不出來在這些文字上面做文章的意義是什麼」。

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梁文傑指出，賴清德在就職演說中強調過了，將秉持「四個堅持」、不卑不亢、維持現狀，新政府在兩岸政策上、在國家定位上是一貫的、沒有改變，維持兩岸和平現狀的目標沒有變，推動兩岸持續交流方向沒有變，捍衛台灣自由、民主憲政體制的決心也沒有變。

他提到，從5月20日那天起，大陸一再地從就職演說去做詮釋、恣意分析，以有點像訓詁學方式去解讀賴清德就職演說內容，這是不必要的，每任總統談話用字可能不太相同，不過必須再次強調，政府政策是一貫的、立場是一貫的。（編輯：陳鎧妤）1130523

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