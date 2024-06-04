中國國資委：央企不得新設、收購與新參股金融機構
2024/6/4 11:27
（中央社台北4日電）中國國務院國資委黨委3日召開擴大會議，敦促要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，並稱要做好風險防控。
據中國國資委官方網站消息，中國國務院國資委黨委3日召開擴大會議，表示要深入貫徹落實「防範化解金融風險問責規定（試行）」。
會議強調，要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持；做好風險防控，對因違規或失職造成重大風險損失者進行追責問責，對涉及違紀違法問題線索及時移送相關紀檢監察機構查處。
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會議也表示，要立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴的基調；壓實企業主體責任，以巡視整改為契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線。
會議也說，要盡可能為社會提供更多高質量就業崗位，另外要加大對就業困難地區畢業生的招聘力度。要切實保障農民工工資支付，維護農民工合法權益。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130604
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