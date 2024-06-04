台灣六四晚會2000人默哀 蠟燭8964向北京傳達不忘天安門【圖輯】

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（中央社記者吳柏緯台北4日電）六四天安門事件35週年，多個公民團體在中正紀念堂舉行紀念晚會，現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。民團表示，紀念六四事件是要告訴北京「你做的事，我們沒有忘記」。

今天晚上6時40分，華人民主書院協會與多個公民團體在中正紀念堂民主大道，共同舉辦「六四35週年晚會-追求民主，無畏無懼。Ideals are bullet-proof」晚會。除了有六四目擊者陳述自身經歷外，也有公民團體代表接力短講，並有行動劇、音樂演出。

據主辦單位表示，截至晚間7時30分，現場人數超過了2000人。現場也以蠟燭造型的小燈排出「8964」字樣。

華人民主書院協會4日在中正紀念堂民主大道舉行「六四35週年晚會」，邀請聲援者進行短講並演出行動劇，提醒世人勿忘六四。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

活動有上千名民眾參與，一起為六四死難者默哀。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

有家長帶著孩童參與活動。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

華人民主書院協會理事長林啟驊在短講時表示，為什麼要在台灣紀念六四，在場的每個人都有自己的答案，有人基於普世人權、有人討論國家暴力、有人提到抗拒遺忘。「我這個人很簡單，只要讓北京不開心，我們就去做」。

他也提到，過去幾天，香港正在不斷在抓人，罪名是因為他們利用「敏感日子」煽動顛覆，這個敏感日子就是六四。「我記憶中的香港，每年六四有50萬人上街，現在的香港，卻是一個連六四，提都不能提到的地方」。

林啟驊表示，此刻我們紀念六四，就是為無數的八九天安門的殉難者、為無數被迫流亡海外的中國民運人士、為無數已經無法站出來的香港普通市民，為無數堅持悼念六四而被逮捕的抗爭者。

他說，站在這裡的意義是要告訴北京政府，犯下的每一件血腥殘酷的國家暴力、拼了命想抹去的每一個敏感日子，以及每一個被鎮壓、被維穩的名字，「我們沒有忘記」。

曾被中國關押多年的NGO工作者李明哲今天也現身會場。他在短講時說，在六四之前，中國人在中國共產黨一黨專政的夾縫當中，還有一點點「貼大字報的自由」、「上街抗議的自由」，這些自由在六四以後全部沒有了，取而代之的是中國的維穩體制。

他說，六四的象徵中國這樣的政府，不可能走向民主、自由，這樣的政府會拿槍炮對自己的人民，不可能有任何走向民主改革的可能，「六四對我們來說是這樣的意義」。

悼念晚會現場展出丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）作品「國殤之柱」複製品，並贈送小型的國殤之柱模型給與會民眾。

高志活則透過影片表示，記住歷史對每個國家和民族來說都很重要，因為如果不記住歷史，那麼歷史就會一再重複發生。「要記住在35年前的6月4日，中國對自己的學生所做的事情」。（編輯：邱國強）1130604

晚間8時9分舉行默哀儀式，為六四死難者默哀致意。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

民眾手拿蠟燭低頭哀悼。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

現場警力維安戒備。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲上台發表短講。中央社記者裴禛攝 113年6月4日

六四事件經歷者吳仁華上台發表短講。中央社記者裴禛攝 113年6月4日