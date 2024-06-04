大馬歌手黃明志拍「反動版MV」 紀念六四犧牲勇士

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）今天是六四35週年，馬來西亞歌手黃明志在臉書貼出「千千萬萬個我-反動版MV」，表示希望藉這首歌曲紀念1989年6月4日在天安門事件中犧牲的勇士們；他並說，「這才是真正的愛中國人民，不是人民幣。」

黃明志2日在youtube頻道上架「千千萬萬個我反動版MV」，影片大量加入烏俄戰爭、白紙運動、台灣太陽花學運、香港反送中及六四天安門事件等來自世界各國抗爭畫面，展現全球各地人民爭取民主自由的決心。

黃明志今天也在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示：I believe music can change the world, which is why I make music！（我相信音樂可改變世界，這就是為何我創作音樂！）

「音樂人就是要用音樂發出最底層的吶喊，這是當初大家認識我的原因，我怎麼可能會忘記？」

黃明志感謝粉絲和他一起完成這個「千千萬萬個我-反動版MV」，影片裡的人物來自世界各地不同的城市和不同的角落，有各國的景點和地標，他們用手上的牌子表達出各種抗議的聲音，「這就是自由民主的可貴，大家一定要珍惜。」

他說：「我相信這份精神將永遠寄生在世界各國的華裔心中。中國加油！」

黃明志並說：「不要再說林北反中了，現在華語歌手裡面沒有一個人敢紀念六四，也沒有一個人願意挺身支持新疆的難民，支持白紙運動，還有支持西藏和香港受苦的朋友們。這才是真正的愛中國人民，不是人民幣。」

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外。（編輯：陳慧萍）1130604