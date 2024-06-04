六四期間中國社群平台禁換頭貼 網友稱因應考試

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）今天是六四事件35週年，中國許多社群媒體和網路遊戲平台禁止用戶更換頭貼與暱稱，令許多年輕網友感到疑惑，甚至有用戶聲稱是為即將開始的大學入學考試做準備。

根據美國之音和X平台帳號「李老師不是你老師」，近2年中國多個社群網站在六四前後會禁止用戶更換頭貼與暱稱，今年也不例外，若嘗試在微博、微信、小紅書等社群平台修改頭貼和暱稱，會跳出「系統正在維護或是升級」的提示。

報導指出，這是因為曾有用戶把頭貼換成蠟燭圖片來紀念六四。「李老師不是你老師」還發現蠟燭圖示無法在微博貼文中顯示出來。

報導還指出，多個熱門網路遊戲如「坦克世界」、「三國殺OL」也於近期宣布關閉暱稱和個性簽名的修改功能。

對此，中國社群平台上有不少網友感到困惑，有微博用戶聲稱是因為鄰近中國大學入學考試的緣故，還說「6月10日高考結束才可以修改」。

小紅書有人發文「高考期間微信居然不能換頭像」，下面則有網友留言不是因為高考，但不願意解釋，「說了要封號」。還有網友留言「不會是那件事吧，我以為是假的呢」。

目前在小紅書和微博搜尋「禁止修改頭像」，只會出現無關貼文。

美國之音報導還發現，「35年」、「35週年」也成為今年微博審查的敏感詞。2022年，當年一位學生抗議者被BBC記者詢問為什麼要參加遊行，學生抗議者回答「It's my duty」，也成為不少中國網友紀念六四的語句，如今在微博只能搜尋到無關的貼文。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1130604