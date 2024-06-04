六四35週年 歌手黃明志反動版MV寓意有千萬個我

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）今天是六四35週年，大馬歌手黃明志也藉發表歌曲「千千萬萬個我-反動版MV」紀念當年在「天安門事件」中犧牲的勇士，歌詞中特別提及當鐵拳已重重錘頭，拒絕再沉默並拒絕再退後。

這首「千千萬萬個我-反動版MV」歌曲2日於六四35週年前夕在網路上架後，隨即受到歌迷關注，網友留言認為藝術是巨大無形的力量，也有大馬歌迷在社群媒體平台對這首聲援世界各國民主運動的歌曲按讚。

黃明志在新歌中表達不願再忍受，不願再低頭的意念，更不願再被他踩在腳下不還手，特別是「當鐵拳已經重重錘在我的頭，拒絕再沉默並拒絕再退後」。

他在歌曲中呼籲聲援世界各國民主運動，歌詞中說「除了你還有我，還有我還有我，千千萬萬個我」，並以飛蛾衝撞烈火為喻，說明去爭奪，就是要像個英雄，要轟隆隆，一起昂首重返光榮。

黃明志今天在社群媒體平台臉書（Facebook）說，這部影片裡的人物來自世界各地不同的城市和不同的角落，有各國的景點和地標，他們用手上的牌子表達出各種抗議的聲音，這就是自由民主的可貴，大家一定要珍惜。

對於發生於1989年6月4日的天安門事件，他也說，現在華語歌手裡面沒有一個人敢紀念六四。

這首於六四35週年前夕發表的歌曲從字裡行間更傳達出永不妥協與屈服的特色，極具發人深省意味，歌詞中暗喻著忍氣吞聲已到了頭，當決心要打破，就不要退縮，也不怕墜落，抱緊自由絕不會放手。

他在歌詞中並說願化作燎原之火，因為You Know You're Not Alone（你知道你並不孤單）。

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1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外。

黃明志歌曲風格備受外界關注，他曾於今年4月愚人節舉辦告別式，原意是要勇敢面對生命與死亡，他因此寫了一首歌並拍攝MV，計劃要辦生前告別式，把它拍成紀錄片，目的是想把「生前規劃」這件事分享給社會大眾。網友看法兩極。（編輯：韋樞）1130604