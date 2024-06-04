德國駐中使館微博以燭光短片紀念六四 一貼就被刪

（中央社台北4日電）今天正值六四事件35週年，德國駐中國大使館昨夜及今天下午兩度在其新浪微博帳號上，發布一段昨晚在使館內拍攝、且有燭光投影的短片作為紀念，但兩次都很快就被網管刪除。

綜合德國之聲（Deutsche Welle）報導及網路訊息，昨天深夜，德國駐中國大使館發布了一段長約25秒的短片。畫面中，館方選擇夜間時分，在使館3樓的3扇窗戶上，以投影方式顯示出3根白色蠟燭，其中有遠拍鏡頭及近拍特寫。

根據報導，館方昨夜在其新浪微博帳號上，首度發布了這段象徵紀念六四事件35週年的短片，但很快就被刪除；今天下午4時過後，館方同樣在其新浪微博帳號上再度發布這段短片，還加上了「昨晚，我們在使館的窗台上點燃星星點點的燭光」的文字，但仍在10多分鐘後被刪除。

儘管如此，由於德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）也在她的X平台帳號上發布了這段短片，使短片隨即被不少中文用戶轉發，並表達對六四事件35週年的悼念。

報導指出，多年來每到六四，德國駐中國大使館都會在微博上發布與蠟燭有關的圖片或短片。但使館工作人員表示，每年都發，但10分鐘之內就會被刪。（編輯：邱國強）1130604