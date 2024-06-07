本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NBA總冠軍賽首戰塞爾蒂克擊敗獨行俠 布朗波辛吉斯合拿42分
首頁 / 兩岸

香港3人涉嫌侮辱國歌 足球場上被捕

2024/6/7 11:00（6/7 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為香港高等法院前的香港特別行政區區旗和中國國旗。（路透社）
圖為香港高等法院前的香港特別行政區區旗和中國國旗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港7日電）香港3名市民涉嫌侮辱中華人民共和國國歌，昨天在足球場上被警方帶走並拘捕。

世界盃亞洲區外圍賽昨晚在香港大球場舉行，由香港對伊朗，在比賽前，球場上按照慣例播放中國國歌。

警方表示，在球場播放國歌時，3名被捕者全程背向球場或沒有站立，涉嫌違反國歌條例，其後被帶離球場並被拘捕。

目前案件由重案組調查，3人全部獲准保釋候查，將於下月初向警方報到。

2014年香港爆發「占中」運動之後，本地開始掀起一股「反中」情緒，期間每逢有國際足球比賽時，球場上都會有大批球迷向中國國歌喝倒采。

2020年6月，國歌條例生效，它訂定的罪行主要涉及不當使用「國歌」，或公開、故意、意圖侮辱「國歌」的行為。大致而言，有侮辱「國歌」行為者，可罰款港幣5萬元或監禁3年。

香港主權轉移後，部分中國全國性法律被納入基本法附件三，由港府公布實施或立法實施，當中包括中華人民共和國的「國旗法」和「國歌法」，其中「國旗法」早已立法實施。（編輯：廖文綺）1130607

延伸閱讀
播放國歌時吵鬧遭調查 香港一中學師生被輔導經濟學人：香港變得中國化 愈來愈不是國際城市香港跨境生過深圳海關 課本地圖未列「十段線」被當場撕掉「願榮光歸香港」發行商下架歌曲 Spotify搜不到、KKBOX無法播放亞洲7人橄欖球賽 中國國歌變「願榮光歸香港」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.29
更多編輯台推薦新聞：