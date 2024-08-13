中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

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（中央社記者吳柏緯台北13日電）中國國安部今天宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。陸委會表示，若非誇大業績，就是再次公開宣示，中共國安部門用模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成「間諜」。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」13日發布「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章，宣稱「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。

對此，陸委會以書面回覆中央社表示，所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

陸委會強調，中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

陸委會進一步指出，依照中共國安部的公開說法，恰恰呼應也證明了台灣政府一直以來請民眾審慎思考赴陸必要性的提醒。再次提醒台灣民眾，赴陸之前應認知中共極權統治的體制，人身安全實具高度風險，對人權的維護欠缺法律與文明保障。如確有赴陸的必要，請務必審慎、再三評估可能的風險。

中國國安部這篇文章中也提及，對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，「創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內台獨分子刑事責任的執法司法實踐」，給台獨勢力「迎頭痛擊和強力震懾」。

陸委會表示，楊智淵根本就不是中共栽贓的「台獨頭目」，在被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在中國大陸以教圍棋及參加比賽為生。如果這樣子還要被扣上「台獨頭目」的荒唐罪名，「要再次呼籲台灣民眾，不要再相信中共『懲獨』只針對少數台灣人的騙術」。（編輯：楊昇儒）1130813