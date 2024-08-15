首發團後暫無新申請 陸委會歡迎陸客赴金馬旅遊

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（中央社記者吳柏緯台北15日電）疫後首個陸客團日前到馬祖旅遊，陸委會副主委梁文傑表示，歡迎陸客到金馬旅遊，不過目前沒有收到新的旅遊團申請。另一方面，若陸方鬆綁陸客來台旅遊限制，台灣也會評估赴陸旅遊團相關政策。

陸委會今天舉行例行記者會，梁文傑針對7名陸客組成的旅遊團9日赴馬祖旅遊表示，陸委會在過程中全力協助也非常樂見此事，並對陸客到馬祖跟金門旅遊「持開放態度」。

他說，在首發團後，目前尚未有其他陸客團提出赴馬祖旅遊的申請，「馬祖的風光明媚，希望陸客旅遊團能夠多多申請」。至於陸客團赴金門旅遊也一樣歡迎，只要有申請，就會全力協助。

行政院長卓榮泰14日接受中央社專訪時談到兩岸旅遊相關議題時表示，「我們認為只要他（陸客）能夠來，我們也願意讓我們的人（台灣團客）再繼續過去，兩岸還是可以積極互動」。

梁文傑說，目前台灣的政策是，只要是6月1日前規劃的赴陸旅行團仍可繼續執行，未來也會視情況檢討。「更具體的說，就是如果中國大陸的文旅部，宣布開放台灣旅遊的話，我們願意讓團客過去，而且相關機關會依此方向進行評估」。

國民黨立委陳玉珍下週將陪同金門縣議會和觀光業者，前往北京拜會相關單位，探討陸客開放、金門旅遊的事宜。有媒體詢問陸委會對此的看法。

梁文傑對此表示，知道相關行程，「歡迎大陸觀光客到金門旅遊，如果有任何進度的話，都非常樂見」。（編輯：邱國強）1130815