兩岸青年創業大賽 台灣文創團隊搶攻文旅經濟

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（中央社記者李雅雯上海16日電）上海海峽兩岸青年創業大賽閉幕。來自台灣的文創團隊觀察，中國疫後文化、旅遊市場回溫較為明顯，在目前整體經濟成長放緩情況下，更要作出產品差異化，爭取消費者青睞。

台灣文創團隊、潮博博文化執行長楊雅雯對中央社表示，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，文化、旅遊市場展現較為強勁的需求，可以看到在連續假期期間，景區都是出遊人潮，消費者明顯有出遊、觀光等文旅需求。

中國經濟數據顯示消費者信心待振作，出遊不等於消費，關於如何讓民眾願意出遊也願意消費，楊雅雯認為，關鍵在於做好產品差異化、市場區隔，同質性過高的產品難以獲得消費者青睞。

她以其團隊產品為例子，為了作出差異化產品，將目標消費群設定在對於博物館參觀有深度體驗需求的客戶，投其偏好、興趣與愛好，提供深入參訪、手作紀念品等套裝活動，不是只有走馬看花，以此與其他競爭同業做出區隔。

第9屆、2024上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽與頒獎典禮16日於上海金山區舉行，計有698件競賽作品，其中有274件來自台灣，參賽作品橫跨生命健康、智慧化製造、文化創意等領域；最後從中選出20件作品參與總決賽。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）會長張簡珍出席頒獎典禮致詞時表示，上海台協作為一個平台，每一年皆有舉辦台青活動，努力於架設更寬、更廣的管道，使兩岸年輕人相互交流，「讓我們為海峽兩岸年輕人一起奮鬥」。（編輯：陳鎧妤）1130816