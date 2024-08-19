福建漁船金門外海沉沒 陸媒：曾碰撞廣東漁船

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（中央社台北19日電）中國大陸福建籍漁船「閩龍漁60877」17日凌晨在金門東碇島附近沉沒。新京報18日報導，這艘漁船沉沒之前，曾與一艘廣東汕尾籍船隻發生碰撞，碰撞發生的原因還在調查中。

新京報引述漳州市海洋與漁業預警中心工作人員說法，指這艘福建漳州籍漁船在「福建海域」沉沒前，曾與一艘廣東汕尾籍船隻發生碰撞。汕尾籍船隻已停靠在港尾漁港，碰撞發生的原因正在調查。

報導引述一名失聯船員的姐姐表示，16日中午12時過後，當地結束伏季休漁，弟弟跟隨船長一同出海捕蟹。17日凌晨1時許，弟弟發給友人的消息說，即將去放螃蟹網，隨後失聯。

這名家屬聽鄰近船隻的船員說，弟弟所在漁船的定位訊號於凌晨3時左右消失。而對方船隻長度超過40公尺，而弟弟的沉沒船隻長度不到30公尺，被對方船隻頭部「撞壓得很厲害」。

報導指出，沉沒船隻的船長與另2名船員已獲救。漳州市海上搜救中心工作人員則說，目前已經派出海事執法船艇「海巡0801」在現場指揮搜救，另有3條中國漁政的船隻在海上搜救。

另外，值得注意的是，新京報引述漳州市海上搜救中心的訊息，指出沉沒的船隻為「閩龍漁60877」。

海巡署17日指出，「閩龍漁60877」17日凌晨在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，7名船員其中4人獲救，3人失蹤。海巡出動3艘巡防艇，在現場和陸方5艘船隻聯合搜救。

中國大陸國台辦當天則表示，事發後，福建海上搜救中心循例通報台北中華搜救協會參與搜救，其中1名重傷船員死亡，另有3人失蹤。不過，根據國台辦發布的新聞稿，涉事漁船是「閩龍漁63877」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1130819