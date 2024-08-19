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中國漁船金門外海沉沒3失蹤 海巡搜救拚黃金72小時

2024/8/19 18:29（8/19 18:42 更新）
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中國福建籍漁船「閩龍漁60877」17日在金門東碇島東方6.5浬遭不明船舶擦撞沉沒，7名船員有4人獲救、1人死亡，其中3人失蹤仍未尋獲，海洋委員會海巡署金馬澎分署持續派遣巡防艇搜救。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月19日
中國福建籍漁船「閩龍漁60877」17日在金門東碇島東方6.5浬遭不明船舶擦撞沉沒，7名船員有4人獲救、1人死亡，其中3人失蹤仍未尋獲，海洋委員會海巡署金馬澎分署持續派遣巡防艇搜救。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月19日
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（中央社記者張已亷金門縣19日電）中國福建籍漁船「閩龍漁60877」17日凌晨在金門東碇島附近沉沒。海巡署金馬澎分署調派逾百人次搜救，7名船員中仍有3名失蹤，將把握黃金72小時，持續派遣巡防艇搜救。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，「閩」船17日在金門東碇島東方6.5浬（限制水域外3.2浬），遭不明船舶擦撞沉沒；海巡獲報後調派巡防艇救援，截至今天中午12時共調派12艇、87車、265人次投入搜救。

金馬澎分署表示，將持續聯合中方搜救船舶在船員可能漂流海域，全力擴大搜救；「閩」船上計有7名船員，4人獲救，其中1人死亡，還有3人失蹤仍未有尋獲消息。

金馬澎分署指出，18日調度3艘100噸及2艘35噸巡防艇前往「閩」船失事海域與中方搜救船舶共同搜救，海巡巡防艇也隨潮流方向持續進行翟山至料羅岸際搜索，並派遣沿岸多功能艇在東碇近岸海域搜尋，並通報金防部東碇守備隊協助岸際巡查，尚未尋獲失蹤船員。

金馬澎分署表示，搜救任務至今已進入第3天，將把握黃金72小時搜救時間，持續派遣4艘巡防艇搜救，秉持人溺己溺人道精神，不放棄落海人員生還機會。（編輯：陳仁華）1130819

#中國
#金門縣
#海洋委員會海巡署金馬澎分署
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