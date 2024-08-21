美中爭奪毛澤東秘書李銳日記 加州法院開始審理

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（中央社台北21日電）已故中共領導人毛澤東秘書李銳生前將日記捐贈給美國史丹佛大學。李銳死後，其遺孀在中國提告要求將日記歸還，遭史丹佛大學拒絕，陷入法律戰，被視為美中之爭。目前該案19日開始在美國加州一家法院審理。

綜合英國廣播公司（BBC）和衛報（The Guardian）報導，李銳的日記於2014年由李銳的女兒李南央捐贈給史丹佛大學。李銳2019年去世後，其第二任妻子張玉珍聲稱擁有這些文件，在北京提起訴訟，要求將這些文件歸還。

同年，北京法院判決張玉珍勝訴，並下令史丹佛大學將日記交還給她，但校方拒絕執行這一裁決。校方表示，李銳曾批評中國政府，他在生前將自己的日記捐贈給史丹佛大學，就是因為擔心日記會被中國共產黨銷毀。

2019年5月，史丹佛大學在加州提起反訴訟，要求撤銷張玉珍對李銳日記的主張。

史丹佛大學質疑這場法律戰背後有中國政府的干預，因為張玉珍已年過90歲，且這場訴訟要花費數百萬美元。史丹佛大學的律師稱，「張女士沒有經濟能力支付代表她產生的律師費」；張玉珍的律師則否認中國政府有任何干預。

李銳的日記寫於1935年至2018年之間，涵蓋了中共崛起到建政的大部分時期。他透過日記仔細記錄了對黨內政治和關鍵事件的觀察，其中包括他對六四事件的記憶。

報導指出，李銳是中共自由派元老，既受到黨內的尊敬，又受到排擠。他曾因直言不諱引起毛澤東的注意，於1950年代中期被任命為毛澤東的私人秘書之一，但任期很短。李銳在1959年的廬山會議上批評毛澤東的觀點後就被開除黨籍，並且入獄數年。直到1979年才獲得平反。

退休後，李銳繼續遊說黨內進行改革，也對中共領導人提出尖銳批評，包括他曾批評現任中共領導人習近平「文化程度低」。李銳的文章受到審查，書籍在中國被禁。

2019年，李銳在北京逝世，享嵩壽101歲；當局曾為他舉行了追悼儀式。

報導指出，李銳去世後，其女兒李南央受訪時表示，捐贈日記「是為了滿足父親的願望」。然而李銳的第二任妻子張玉珍在北京對李南央提起訴訟，辯稱李銳希望她決定哪些文稿可以公開，而這些文稿被誤交給史丹佛大學。

張玉珍說，由於日記裡記載了她和李銳在生活中「非常私人和私密的事情」，在日記被允許公開查閱後，給她「帶來了尷尬和情感困擾」。

據先前報導，李南央起草的捐贈文件，沒有李銳的簽名，因此遭人質疑李銳是否同意捐贈。但在李銳日記的文字中，顯示對捐贈一事知情，他本人參觀過胡佛檔案館並印象深刻。

2020年，李南央發表著作「我有這樣一個繼母：妻子和政委」（My Stepmother: Wife and Political Commissar），指稱中共指派張玉珍嫁給她的父親，以利監視這位長期有影響力的批評家。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1130821