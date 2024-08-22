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雙城論壇兩項MOU 陸委會審查結果未違反相關法規

2024/8/22 17:57（8/22 18:06 更新）
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陸委會22日舉行例行記者會，由副主委梁文傑主持，回應有關雙城論壇相關議題。中央社記者吳柏緯攝 113年8月22日
陸委會22日舉行例行記者會，由副主委梁文傑主持，回應有關雙城論壇相關議題。中央社記者吳柏緯攝 113年8月22日
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（中央社記者吳柏緯台北22日電）台北上海「雙城論壇」今年由台北市政府主辦，確切時間尚未確定，但預定簽署的兩項MOU已送交陸委會審查。陸委會副主委梁文傑證實已審查，結果並未違反相關法規，兩項MOU分別涉及智慧醫療和野生動物交流。

陸委會今天舉行例行記者會，由梁文傑主持，回應有關雙城論壇相關議題。

對於雙城論壇預計簽署的兩項MOU，梁文傑表示，任何台灣的地方政府如果要和對岸簽訂任何的協議或是MOU，都必須要經過審查。就這次台北市政府提出的雙城論壇MOU，陸委會按照兩岸條例的相關規定審查。

他說，這兩項MOU，一項是智慧醫療，一項是野生動物的交流，這兩項審查的結果，基本上沒有違反相關法規的規定。

對於雙城論壇籌辦與申請情形，梁文傑說明，陸委會是受理申請的單位，到目前為止，台北市政府並沒有提出雙城論壇舉辦時間，以及上海市來台出席人員的名單等申請。

會中有媒體提問，台北市長蔣萬安表示，希望可以藉由雙城論壇，發揮一些緩解兩岸氣氛的作用，梁文傑對此表示「不特別評論」。

為準備今年雙城論壇相關事宜，上海市台辦主任鍾曉敏曾於6月率團來訪，日前更傳出今年雙城論壇的舉辦時間可能落在8月底。然而隨著尚未提出申請及蔣萬安預計9月初赴美，論壇舉行時間勢必向後延。（編輯：邱國強）1130822

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