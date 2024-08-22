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金門訪問團赴北京爭取陸客 陸委會：樂見任何進展

2024/8/22 19:11（8/22 19:46 更新）
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陸委會22日舉行例行記者會，由副主委梁文傑主持，回應有關兩岸旅遊相關議題。中央社記者吳柏緯攝 113年8月22日
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（中央社記者吳柏緯台北22日電）國民黨立委陳玉珍與金門縣議會訪問團赴北京拜會國台辦，爭取陸客赴金門旅遊。陸委會副主委梁文傑表示，此行有任何進展都非常樂見。

金門訪問團昨晚抵達北京展開訪問，成員包括國民黨金門立委陳玉珍、金門縣議會議員等，訪問團並於今天下午拜會中國大陸國台辦主任宋濤，以爭取開放陸客赴金門旅遊。

對於陸客赴金門旅遊的議題，梁文傑在今天的陸委會記者會中表示「歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊」，並指陸委會知道這個訪問團的行程，「如果此行有任何進展，能夠讓陸客來到金門，我們都非常樂見」。

現場有媒體提問，從0214金門快艇案的善後談判，到這次開放旅遊議題，可以看到金門縣政府與陳玉珍等人居中溝通。對於在當前兩岸關係中，在野陣營與第三方居中協調的角色，陸委會如何評論？

梁文傑說，兩岸交往也30幾年了，這30幾年來，不管大大小小的協商或談判，中間都有很多熱心人士協助，「這些熱心人士如果對事情有幫助，讓事情比較好的解決，我們也都樂見」。

陳玉珍21日透過新聞稿表示，將利用此行機會提出建言，包括開放陸生到金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台，以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關的議題。

梁文傑指出，關於「金廈海域的農漁貨交易平台」這個倡議，過去有蠻多人提出，只要對離島的經濟和民生發展有利，而且符合相關的法規，陸委會樂見此事；金門地區金融機構能在廈門設點，要依照主管機關金管會的相關辦法和程序處理。

至於陸生到金門就學，梁文傑說，陸委會一直都是歡迎陸生到台灣就學，不限於金門，如果陸生可以到金門就學，也是樂見。

對於中國大陸今天宣布，即日起開放福建省陸客赴馬祖旅遊，旅客可經由小三通出入境，最多停留15天一事，陸委會在會後以書面回應表示，樂見陸方公布恢復福建居民申請赴馬祖進行團體及個人旅遊，並強調「歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變」。（編輯：邱國強）1130822

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