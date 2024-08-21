金門縣訪問團22日見宋濤 爭取開放陸客赴金遊

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（中央社記者周慧盈北京21日電）國民黨立委陳玉珍表示，為爭取開放陸客赴金門旅遊，由金門縣議會議長洪允典擔任團長的訪問團今天下午將抵達北京訪問，預計明天拜會國台辦，向國台辦主任宋濤提出相關建言。

對於陸委會指「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳玉珍表示會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的台灣遊客權益。

將隨團訪問的陳玉珍上午向駐北京台媒發布新聞稿作了上述表示。訪問團成員包括金門縣議會議員以及台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信、金門旅遊發展協會常務監事馬志亮。

陳玉珍說，訪問團預計明天拜會大陸國台辦，表達對於儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

除了期盼陸客赴金門早日實現，陳玉珍表示，也會利用與宋濤見面的機會當面提出下列建言，包括開放陸生到金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關的議題。

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陳玉珍表示，兩岸關係的回溫如同接力賽，需要「一棒接一棒」，有馬祖第一批陸客旅遊團打頭陣，緊接著若能在中國大陸「十一」長假前讓陸客團及自由行旅客有機會赴金門，正是兩岸繼續累積善意、良性互動以及象徵真正朝向全面恢復兩岸觀光旅遊向前邁進的重要一步。

陳玉珍說，0214金門快艇案及胡姓釣客滯留大陸等突發事件，確實讓兩岸關係一度降到了冰點。但近期以來，不論是罹難大陸船員終於魂歸故里，以及胡姓釣客順利返金，澎湖4名船員也緊接著順利返台，金廈海域船難相互人道救援等，顯示兩岸只要有良性的互動，就會朝著好的方向發展。（編輯：廖文綺）1130821