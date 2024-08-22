金門團訪北京爭取陸客 宋濤：不會讓你們空手而歸

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（中央社記者周慧盈北京22日電）金門縣議會和旅遊業者組成的訪問團今天拜會國台辦主任宋濤，爭取陸客赴金門旅遊。隨團的國民黨金門立委陳玉珍轉述，宋濤的回應非常正面樂觀，他說「不會讓你們空手而歸」。

宋濤下午在中國大陸國台辦與訪問團舉行閉門會談，全程約90分鐘，國台辦官員透露「討論非常熱烈」，陳玉珍則在會後代表訪問團向媒體轉述會見情況。

陳玉珍說，此行最重要目的是希望陸方能夠開放陸客到金門旅遊，包括團體遊和自由行，對此，宋濤表示「你們這麼多人來表達這麼多意見，我不會讓你們空手而歸的」。

對於宋濤的回應，陳玉珍解讀說「非常正面樂觀、可以正面期待」。

至於可能開放的時間，陳玉珍說沒有具體問到時間點，「我個人是希望在大陸十一（10月1日及隨後長假）之前」。

陳玉珍提到，疫情以前，每年約有80萬陸客到金門，每人若以消費新台幣8000元計算，一年是64億元的觀光產值，對各行各業影響都非常大。

陳玉珍並表示，團員中的金門縣議會議員提出「很多融合的各式建議」，宋濤一一回應。

金門訪問團團長為金門縣議會議長洪允典，成員包括金門縣議會議員及台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信、金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等20人。（編輯：邱國強）1130822